Basket B, finale playoff: il primo round è di RivieraBanca

Sport

Rimini

| 05:54 - 13 Giugno 2022



1-0 Rimini. Ottima partenza nella finale playoff per RivieraBanca Basket Rimini che espugna il PalaMaggetti di Roseto in Gara 1 dopo 40' di alto livello in cui entrambe le squadre hanno giocato una bella pallacanestro davanti ad una cornice di pubblico che nulla ha a che vedere con la serie B. I biancorossi cominciano così nel modo giusto l'atto decisivo del Tabellone 3, tra 48 ore si torna in campo.



In occasione di Gara 2, la Società organizza un servizio pullman al prezzo di 15€ comprensivo di trasporto e biglietto partita. I posti si possono prenotare entro lunedì alle ore 20.00 contattando il numero +39 335 829 0791, recandosi alla sede di RBR al Flaminio o alla Tabaccheria Pruccoli.



Grande equilibrio in avvio di partita con Masciadri ed Amoroso a spingere le rispettive formazioni (6-4 al 4'). Rimini prova a prendere il largo con la bomba di Saccaggi ed il canestro di capitan Rinaldi, ma la tripla di Di Emidio riaccorcia le distanze per i padroni di casa (9-11 al 6'). Rimini piazza un break di 0-5 che costringe Quaglia al timeout (8'), poi chiude il primo quarto sul +8 grazie alla tripla di Scarponi (11-19).



I biancorossi spingono anche ad inizio secondo quarto con le bombe di Saccaggi e Bedetti, ma Serafini risponde alla stessa maniera (16-27 al 13'). Tassinari fa +12 dalla lunga distanza (18-30 al 14'), ma Roseto replica con un Nikolic protagonista che trascina i suoi fino al -2 (31-33 al 17'). Roseto trova poi il pareggio con la tripla di Ruggiero ed i liberi di Mei, ma la bomba di Rivali manda tutti negli spogliatoi sul +3 RivieraBanca (38-41).



Inizio di terzo quarto complicato per i biancorossi che subiscono il rientro di Roseto: Pastore segna la tripla del pareggio ed a stretto giro il layup del sorpasso che forza il timeout di Ferrari (47-45 al 23'). Masciadri spara dalla lunga distanza per il -1 RivieraBanca, ma Roseto riallunga con la tripla di Pastore (56-52 al 27'). In chiusura di terzo quarto il livello è altissimo, gli abruzzesi contengono la rimonta di Rimini con Nikolic e si affacciano agli ultimi 10' sul +1 (58-57).



Roseto prova la fuga in apertura di quarto quarto con Zampogna e Nikolic (65-59 al 33'), Rimini reagisce di rabbia con le triple di Tassinari e Masciadri, ma Amoroso fa altrettanto (68-65 al 34'). I biancorossi trovano il sorpasso col duo Masciadri-Arrigoni (68-71 al 35'), Di Emidio però segna la bomba del nuovo vantaggio abruzzese (75-73 al 38').



RivieraBanca trova la zampata negli ultimissimi minuti con un super Tassinari che vale l'1-0 nella serie (79-82).







Il tabellino



Pallacanestro Roseto-RivieraBanca Basket Rimini 79-82



ROSETO: Nikolic 21 (7/11, 1/4), Pastore 17 (5/7, 2/6), Amoroso 11 (4/9, 1/3), Di Emidio 10 (2/2, 2/6), Serafini 8 (1/1, 1/1), Ruggiero 7 (2/3, 1/1), Zampogna 3 (1/5 da tre punti), Mei 2 (0/4 da tre punti), Bassi NE, Mraovic NE. All. Quaglia, Francani, Gullotto, Testoni.



RIMINI: Masciadri 20 (5/7, 3/4), Tassinari 17 (1/4, 3/6), Arrigoni 13 (5/9, 1/1), Rivali 10 (2/4, 2/2), Saccaggi 8 (1/2, 2/6), Bedetti 5 (1/2, 1/1), Scarponi 5 (1/1, 1/3), Rinaldi 4 (2/3, 0/1), Mladenov NE, Fabiani NE, D'Argenzio NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.



PARZIALI: 11-19, 38-.41, 58-57)