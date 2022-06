Elezioni amministrative, a Sant’Agata Feltria Polidori si riconferma sindaco

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 23:16 - 12 Giugno 2022

Goffredo Polidori rieletto sindaco di Sant'Agata Feltria.

A Sant’Agata Feltria, chiamata al voto per il referendum e per le comunali, i circa 2.000 votanti, di cui 250 residenti all’estero, hanno riconfermato sindaco Goffredo Polidori: è l’unico paese della Valmarecchia dove si sono svolte anche le elezioni amministrative. Polidori, primo cittadino uscente (in carica dal ‘99 al 2009) e attuale assessore esterno, 67 anni, pensionato, pensava di dover affrontare uno o più sfidanti, ma alla fine nessun altro gruppo ha deciso di presentarsi per la corsa alle amministrative. La lista è “Insieme per Santa’Agata Feltria”. Il quorum, fissato al 40%, è stato superato alle 19 con il 54,92% dei votanti.