Tennis, Manuel Mazza si arrende solo in finale a Frascati

Rimini

19:06 - 12 Giugno 2022

Si è interrotta a quota nove la striscia vincente di Manuel Mazza nel circuito Itf Men’s Future. La bellissima marcia del riminese portacolori del Tc Viserba nel torneo Itf Men’s Future di Frascati (15.000 dollari, terra) si è interrotta oggi in finale, dopo la vittoria nel torneo del Cairo, complice anche un avversario in gran condizione come il brasiliano Josè Pereira. Il romagnolo era reduce dalla vittoria nei quarti per 6-1, 6-2 sul portoghese Jaime Faria, proveniente dalle qualificazioni, mentre in semifinale ha centrato il colpo grosso, battendo 6-3, 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco Benjamin Lock (n.1), rappresentante dello Zimbabwe.

Oggi sui campi del New Country Club di Frascati per il romagnolo c’era il brasiliano Josè Pereira, testa di serie n.2, che nell’altra semifinale aveva battuto dopo un match molto intenso per 6-2, 3-6, 7-5 Stefano Napolitano (n.4). Il tennista sudamericano ha comandato da subito nel punteggio, è salito prima sul 4-2 e poi sul 5-2, malgrado Mazza abbia avuto alcune opportunità per strappare il servizio al 31enne di Santana di Ipanema. Comunque il brasiliano ha chiuso il primo set al 9° game e poi per lui il match è stato tutto in discesa: 6-3, 6-0 lo score finale in un’ora esatta di gioco. E ora per Manuel c’è in vista un altro torneo Itf Men’s Future, quello di Chieti (15.000 dollari, terra), la “Lazzaroni Cup”.