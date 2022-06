Covid Rimini: 173 nuovi casi e un decesso

Attualità

| 15:05 - 12 Giugno 2022

Nuovo rialzo dei contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini. Oggi (domenica 12 giugno) sono stati registrati 173 casi. Il totale settimanale è di 889 positività, in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando erano state 664. Nel nostro territorio si registra inoltre il decesso di un 83enne e nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, dove rimangono due pazienti.



In regione i nuovi casi sono 1818, un solo decesso (l'83enne del riminese), mentre i ricoveri in terapia intensiva crescono a 28 (2 nuovi ingressi e una dimissione). Nei reparti Covid crescita a 658 (+8).