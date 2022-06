Calcio Promozione: il Verucchio ufficializza bomber Indelicato

Sport

Verucchio

| 14:53 - 12 Giugno 2022

Indelicato primo acquisto del Verucchio (qui con il ds Andruccioli).

Alessio Indelicato ha firmato per il Verucchio. L'attaccante classe 1995 è il primo rinforzo per il neo allenatore rosanero Denis Guerra. Recuperato da un grave infortunio, Indelicato era tesserato per il Murata, campionato sammarinese. Un anno prima aveva iniziato la stagione in Promozione con il Novafeltria, ma lo stop del campionato per Covid aveva interrotto in modo prematuro la sua esperienza in maglia gialloblu. L'attaccante cresciuto nelle giovanili del Rimini, che in D ha vestito le maglie di Bellaria e Romagna Centro, in Eccellenza dello stesso Bellaria, della Fya Riccione e del Del Duca Ribelle, guiderà l'attacco del Verucchio, alla ricerca di un giocatore da doppia cifra: lo scorso campionato i cannonieri della squadra, con 4 reti a testa, sono stati Michilli, Genghini e Riccardo Colonna.