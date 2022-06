Poco gin nel drink, sfascia una bottiglia in testa al barista della discoteca

Cronaca

Scoppia una lite per futili motivi in una discoteca, in due finiscono in ospedale: è quanto successo nella notte tra venerdì e sabato (11-12 giugno), in un locale della Riviera. La lite ha avuto per protagonisti uno dei baristi e un 19enne di nazionalità straniera. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe chiesto un gin-tonic al barista, lamentandosi poi di quanto gli era stato servito (in particolare dell'insufficienza del gin). É nata un'accesa discussione, fino a quando il 19enne ha colpito il barista con una bottiglia di vetro, procurandogli una ferita in testa. A quel punto gli animi si sono surriscaldati ulteriormente, con una colluttazione scoppiata tra più persone e gli uomini della sicurezza intervenuti a riportare la calma, prima dell'arrivo dei Carabinieri, chiamati dal gestore del locale. Il 19enne, nel parapiglia successivo alla bottigliata sferrata al barista, è stato a sua volta colpito. Tutti e due sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini e dimessi con una prognosi di 8 giorni.