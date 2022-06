Superbike a Misano, caduta in pista: pilota in ospedale con l'elicottero

Attualità

Misano Adriatico

| 12:51 - 12 Giugno 2022

Matteo Vannucci, pilota Yamaha di Bagno a Ripoli, è caduto alla 'Variante del Parco', la terza curva del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico (Rimini) nel corso del warm up, le prove valide per la preparazione alla gara 2 del mondiale Supersport300, in svolgimento sulla pista romagnola. Il diciottenne fiorentino, dopo aver accusato un dolore all'altezza delle costole, è stato subito trasportato al centro medico dell'autodromo dove non sono state riscontrate fratture, ma per maggiore sicurezza è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Cesena per esami ancora più approfonditi per scongiurare eventuali lesioni interne. Vannucci si sente bene e ha comunicato al tuo team (Ag Motorsport Italia) di sentirsi pronto a correre la gara del pomeriggio e che spera di essere dimesso velocemente dall'ospedale per poter raggiungere in tempo il circuito.