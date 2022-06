Niente da capire, ecco il nuovo videoclip del cantautore Giosef

Attualità

Rimini

| 12:39 - 12 Giugno 2022



"Niente da capire”, il nuovo singolo del cantautore Giosef, è online su tutte le piattaforme streaming. Il brano riflette su come oggi cerchiamo di comprendere e giudicare ogni cosa, di come vorremmo avere sempre tutto sotto controllo. E di come questo ci fa perdere di vista la vera essenzialità della vita: respirare e rispettare tutto quello che ci circonda. Il brano si presenta in una chiave pop cantautorale colorata dalla presenza di una tromba, che porta leggerezza e positività in perfetto stile Giosef. “Oggi tendiamo ad avere bisogno di sentirci importanti, di sentirci sicuri, capire ogni cosa, insegnare ogni cosa, cercando di avere il controllo su tutto, ma a volte perdiamo di vista la vera essenza della vita, cioè vivere, che comincia dalla cosa più apparentemente semplice in assoluto: respirare. Guardiamo anche solo i social, che sono pieni di maestri di vita e di esperti di qualunque genere, ma se spostiamo lo sguardo nel dietro le quinte della loro vita reale, scopriamo che in realtà le persone da seguire, i veri Maestri, sono ben altri e di vera altra portata”, racconta Giosef.



Il brano dà inzio e lancia il nuovo progetto discografico “Amore e Psiche”, ed è scritto e composto dall’artista in collaborazione con l’etichetta discografica “YourVoice Records” con arrangiamento e registrazione a cura di Marco Giorgi. Il videoclip, che scherza sul tema del voler interpretare tutto sfruttando il rimando visivo di decine di occhiali diversi, è stato girato da Sonia Iacobone e Maura Bruno di ObiettivoFilm Videomaking.