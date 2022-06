Elezioni Riccione: anche Claudio Cecchetto ha votato. FOTO

Attualità

| 12:13 - 12 Giugno 2022

Claudio Cecchetto al voto.

Claudio Cecchetto ha votato a Riccione per la trornata elettorale che lo vede tra i candidati sindaco della città romagnola. La giornata del produttore e talent scout è iniziata con una passeggiata in centro. Un salto alla chiesa Mater Admirabilis dove ha recentemente celebrato il suo trentennale di nozze e poi a piedi fino alla sede elettorale del quartiere Abissinia di via Cairoli. Il clima era disteso e il candidato sindaco ha votato, verso le 11 e 30, tra sorrisi e selfie. Subito dopo Cecchetto ha iniziato il suo “tour” in tutte le sedi per ringraziare i suoi candidati e quelli delle altre liste per l’impegno e il tempo speso ai seggi e nei mesi di campagna elettorale.