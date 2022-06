Elezioni Riccione: alla Geo Cenci hanno votato Angelini, Caldari e Sinicropi. FOTO

Attualità

Riccione

| 11:23 - 12 Giugno 2022

Caldari, Angelini e Sinicropi al voto.

Hanno votato questa mattina, verso le 10 e 30, alla Scuola Secondaria di 1° grado ''Geo-Cenci'', di via Einaudi, i candidati sindaco a Riccione Daniela Angelini, della compagine del centrosinistra, Stefano Caldari civico del centrodestra e Stefania Sinicropi, del M3V. L’altro candidato, Claudio Cecchetto, vota alla scuola Cairoli. Oggi, 12 giugno è election day: seggi aperti fino alle 23 per comunali e referendum sulla riforma della Giustizia. Nella provincia di Rimini si vota anche a Coriano, Morciano e Sant’Agata Feltria.

I quesiti referendari - su cui potranno esprimersi 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all'estero - sono cinque e riguardano la separazione delle funzioni per i magistrati, la legge Severino, i limiti per la custodia cautelare, le regole per le candidature al Csm e le valutazioni dei magistrati.