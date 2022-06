Novafeltria: gli atleti della ginnastica artistica sul podio della finale nazionale

Sport

Novafeltria

| 09:32 - 12 Giugno 2022

Il podio maschile a Cesena.

La ginnastica Novafeltria incassa podii a Cesena alla finale nazionale del campionato OPES 2022 di ginnastica artistica. Tra le squadre partecipanti anche la Powerfil capitanata dalla allenatrice Lorenza Celli.

Per la ginnastica artica maschile Gioele Pergolizzi, unico maschietto della squadra romagnola, livello 1, categoria B, si è classificato secondo. Due atlete sono diventate campionesse italiane: per la categoria C si è classificata prima Carlotta Cecchetti, primo gradino del podio anche per Giuly Caslini, categoria D.

Sharon Grazia della categoria D si è classificata terza. Con loro c’è anche Chiara Telò che si è classificata per le nazionali. Da esempio Telò per la sua tenacia: è riuscita ad arrivare a questi livelli altissimi e a dimostrare la sua passione per questo sport nonostante una condizione fisica di asimmetria e un grave problema di cecità ad un occhio.