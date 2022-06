Calcio giovanile, Trofeo Gentilini: hurrà Savignanese. Battuto il Misano 2-1

Sport

Savignano sul rubicone

| 01:36 - 12 Giugno 2022

La squadra Under 14 della Savignanese.



La Savignanese ha vinto laMisano Cup – Trofeo Alfiero Gentilini riserato alla categoria Under 14 (classe 2008). In finale ha battuto il Misano per 2-1: rete di Tassinari e Dimilta per la Savignanese e di Berardinelli del Misano. La Savignanese è stata premiata dall’Assessore allo Sport del Comune di Misano Adriatico Filippo Valentini.

Prima della premiazione delle squadre finaliste, la società Misano ha consegnato, per mano del proprio Team Manager Marco Semprini, alcuni premi speciali.

Capocannonieri del torneo, con 9 reti: Cellarosi Thomas (River Delfini) e Scapoli Francesco (ST Young Cattolica).

Miglior Portiere del torneo: Rossi Stefano (Savignanese)

Miglior Giocatore del torneo: Casali Enrico (Misano).





Il K-Sport Montecchio ha primeggiato nella categoria Under 15. Ha battuto in finale il River Delfini per 1-0 con rete di Kolaj.



Prima della premiazione delle squadre finaliste, la società Misano ha consegnato, per mano del proprio Team Manager Marco Semprini, alcuni premi speciali.

Capocannonieri del torneo: Amati Mattia (Misano), Baldini Mattia (Villa San Martino), Bergamini Tomas (Gabbicce Gradara)

Miglior Portiere del torneo: Pierini Matteo (K-Sport Montecchio)

Miglior Giocatore del torneo: Kolaj Francescko (K-Sport Montecchio)