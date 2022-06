Baseball, Coppa Campioni: San Marino ko contro Bonn (3-6): è quarta

Sport

Repubblica San Marino

| 21:13 - 11 Giugno 2022



Il terzo posto nella Coppa Campioni 2022 è di Bonn, che nella partita del sabato pomeriggio ha battuto San Marino per 6-3 ribaltando il match a un out dal ko. Niente da fare per i Campioni d’Italia, che mancano il terzo out sul 3-2 al 7° (partita giocata sulla distanza “corta”), subiscono quattro punti e non riescono nell’impresa della rimonta. Pitcher vincente del match Miceli, perdente un Pulzetti sfortunato ma che ha tenuto il monte molto bene. Sette le valide sammarinesi, con 2/3 per il jolly Pieternella.



LA CRONACA. I due pitcher partenti, Rienzo e Steigert, lanciano tre riprese senza subire punti, ma è il tedesco a rischiare di più. Il punteggio si muove al 4°. Su Steigert arrivano i singoli di Ustariz e Pieternella e il conseguente cambio sul monte, con Lee a rilevare il partente ma a subire immediatamente il doppio di Morresi che vale l’1-0. Epifano è il primo eliminato (K), per Lorenzo Di Raffaele c’è la base ball, un lancio pazzo fa entrare il 2-0 e Di Fabio va con la volata di sacrificio del 3-0.



Al 5° Bonn si avvicina su Pieternella, che aveva chiuso bene l’inning precedente. Lankhorst la butta fuori per il solo-homer dell’1-3, Miceli tocca un bel doppio, avanza e segna il 2-3 su volata di sacrificio di Brenk. Dopo le basi a Lee e Weller è tempo di nuovo cambio sul monte, con Pulzetti a salire sul mound e a mettere a segno un eccellente strike-out su Lamb-Hunt per chiudere l’inning.



Si arriva al 7° sul 3-2 e, su situazione di due out e uomini agli angoli, una velenosissima volatina in Texas di Lamb-Hunt consente a Bonn di agguantare il pari (3-3).



Il vantaggio dei Capitals arriva su lancio pazzo (4-3), Ahrens guadagna poi una base ball, Stommel è in base su errore e Lankhorst tocca il singolo che spacca in due la partita, quello del 6-3.



E' il punteggio definitivo, nella parte bassa del 7° San Marino non riesce ad andare in base. Bonn vince 6-3 ed è terzo.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – BONN CAPITALS 3-6



BONN: Brenk ss (0/2), Lee dh/l/ed/1b (1/3), Sanchez (Weller 3b 0/0, Recki es 0/1) ed (0/2), Lamb-Hunt 1b/3b (2/4), Ahrens r (2/3), Stommel 2b (0/4), Lankhorst ec (2/3), Migliore (Neverauskas l) es (0/4), Miceli ed/l/ed (2/3).



SAN MARINO: Pulzetti 3b/l (1/4), Batista ec (1/3), Leonora es (0/4), Ustariz 1b (1/2), Pieternella ed/l/ed (2/3), Morresi r (1/3), Epifano ss (0/2), Lo. Di Raffaele 2b (0/2), Di Fabio dh/ed/3b (1/2).



BONN: 000 020 4 = 6 bv 9 e 0

SAN MARINO: 000 300 0 = 3 bv 7 e 3



LANCIATORI: Steigert (i) rl 3, bvc 6, bb 0, so 3, pgl 2; Lee (r) rl 1, bvc 1, bb 2, so 2, pgl 1; Miceli (W) rl 2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Neverauskas (S) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Rienzo (i) rl 3, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0; Pieternella (r) rl 1.2, bvc 3, bb 2, so 0, pgl 2; Pulzetti (L) rl 2.1, bvc 4, bb 2, so 1, pgl 2.



NOTE: fuoricampo di Lankhorst (1p. al 5°); doppi di Lamb-Hunt, Miceli e Morresi.