Calcio Promozione, il Gabicce Gradara chiude con un colpaccio a Sassoferrato: 1-2. Papini ai saluti

Sport

Gabicce Mare

| 21:42 - 11 Giugno 2022





E’ finita con un colpaccio sul campo del già retrocesso Sassoferrato la stagione del Gabicce Gradara: 1-2. Il classico match di fine stagione, con ritmo blando anche per il grande caldo, con occasioni su entrambi i fronti e in cui la squadra di Papini – pur con molte assenze tabnto che a referto c'erano solom 14 giocatori - ha fatto vedere di avere qualcosa in più sotto il profilo tecnico come del resto dice la classifica.



LA PARTITA In apertura di gara, vantaggio della squadra di casa con Galletti che di testa ha deviato in rete un cross dalla destra. Pareggio al 17’ su rigore di Prandelli per fallo di mano di un difensore a due passi dalla linea di porta. Nella ripresa il raddoppio dell'attaccante nel finale di partita che dopo una respinta della difesa appena dentro l'area ha freddato il portiere avversario.

Un ritorno alla vittoria per chiudere al meglio la stagione che ha visto in lotta il Gabicce Gradara fino allo scorso turno quando è arrivata la sconfitta casalinga per mano della Fermignanese (0-4). Alla fine la classifica dice settimo posto alla pari della proprio della Fermignanese (52 punti), a tre lunghezze dal K Sport Montecchio che in extremis ha agganciato la quinta posizione che porta all'over season (55). C'è, quindi, inevitabilmente rammarico per quel che poteva essere e non è stato.



IL TECNICO A fine partita Mirco Papini ha annunciato che non sarà il tecnico del Gabicce Gradara nella prossima stagione: “Ho comunicato alla società la mia decisione che in cuor mio ho maturato almeno un mese fa in quanto impegni lavorativi non mi permettono di affrontare la nuova stagione al meglio e soprattutto di prepararla come vorrei. E' stata una annata tosta, assai impegnativa, in cui abbiamo accarezzato il traguardo dei playoff. Purtroppo in certi momenti non ci è mancata la cattiveria e il cinismo che sarebbero stati necessari e la sconfitta di Castelfidardo ha interrotto la continuità di risultati e ci ha fatto sbandare. Ringrazio la società per la fiducia e per la opportunità che mi ha dato richiamandomi dopo la prima esperienza e sono certo che il mio sostituto troverà le migliori condizioni di lavoro perché il presidente e tutti i dirigenti sono ambiziosi e faranno di tutto per rinforzare la rosa per una stagione da protagonista. Faccio l'augurio a tutti di buon lavoro”.



IL TABELLINO



SASSOFERRATO: Di Claudio, Di Nuzzo, Imperio, Passeri, Bianconi, Valler, Caseiro, Lesieur, Galletti, Lippolis, Tolu, Marchi.

A disp. Clementi, Chiocci, Chioccolini, Botlata, Guidubaldi, Maggi. All. Perini

GABICCE GRADARA: Fabbri, Di Fino (10' st. Ciaroni), Costa, Vaierani (2' st. Vegliò), Passeri, Grassi, Di Addario, Montebelli, Prandelli, Magi Andrea. A disp. Bulzinetti. All. Papini.

ARBITRO: Pasqualini di Macerata.

RETI: 4' pt. Galletti, 17' e 40' st. Prandelli