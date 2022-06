Rimini: si vota per 5 referendum e per i sindaci di Riccione, Coriano, Morciano e Sant'Agata. Guida al voto

Attualità

Rimini

| 17:12 - 11 Giugno 2022

Elezioni amministrative e referendum 12 giugno.

Chiusa la campagna elettorale - oggi è giornata di 'silenzio elettorale' - domani, domenica 12 giugno, è election day: si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo degli organi elettivi in 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno.



Referendum



Il corpo elettorale per i 5 quesiti referendari - sulla "legge Severino" per l'incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari, sulle firme per le candidature al Csm - è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all'estero (la rilevazione risale all'8 giugno scorso). Cinque i colori delle schede che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde.

Per la validità del referendum abrogativo l’art. 75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.



Amministrative



Il primo turno delle amministrative riguarda quattro comuni della provincia di Rimini. Al voto Riccione, Coriano, Morciano e Sant’Agata Feltria. Per i primi tre si tratta della naturale scadenza della legislatura, mentre nel caso di Sant’Agata si tornerà alle urne dopo la prematura scomparsa del sindaco Guglielmino Cerbara nell’agosto dello scorso anno. Solo per Riccione, nel caso nessuno dei candidati in lizza riesca a superare il 50% al primo turno, si tornerà nei seggi due settimane più tardi, il 26 giugno, sempre in un’unica giornata.



Lo scrutinio



L'ordine di scrutinio prevede che alle 23 della domenica - subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione - si proceda prima allo spoglio delle schede votate per ciascun referendum. Vengono rinviate alle 14 del lunedì 13 giugno le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali.



Affluenza ai seggi, esito degli scrutini e altre informazioni saranno consultabili online in tempo reale su Eligendo, il portale dei Servizi elettorali, accessibile anche attraverso www.interno.gov.it, e sulla app Eligendo mobile.