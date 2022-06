Speciale elezioni: Riccione, Coriano, Morciano e Sant'Agata. L'affluenza e lo spoglio in diretta

Attualità

Riccione

| 10:47 - 13 Giugno 2022

Foto di repertorio.

La Romagna chiamata alle urne: si è votato per i quesiti relativi al Referendum sulla giustizia e il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci in quattro comuni della provincia di Rimini. Al voto Riccione, Coriano, Morciano e Sant’Agata Feltria. Per i primi tre si tratta della naturale scadenza della legislatura, mentre nel caso di Sant’Agata si tornerà alle urne dopo la prematura scomparsa del sindaco Guglielmino Cerbara nell’agosto dello scorso anno. Solo per Riccione, nel caso nessuno dei candidati in lizza riesca a superare il 50% al primo turno, si tornerà nei seggi due settimane più tardi, il 26 giugno, sempre in un’unica giornata.



A Riccione i candidati sono Daniela Angelini con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Riccione Coraggiosa, Riccione col Cuore, Uniamo Riccione e Riccione 2030 lista civica per Daniela. Per Stefano Caldari con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono in corsa la lista Caldari Sindaco, la lista Civica Renata Tosi e Renata Tosi – Noi Riccionesi. Claudio Cecchetto scende in campo con tre liste in suo supporto. Fratelli di Riccione, lista Civica Cecchetto e Riccione Civica. La quarta candidata è Stefania Sinicropi in rappresentanza del Movimento 3V.



A Coriano corrono per la carica a sindaco Cristian Paolucci per Coriano Futura, Gianluca Ugolini per Progetto Comune e Oreste Godi per Sinistra Unita.



A Morciano una poltrona per due: il sindaco uscente Giorgio Ciotti per Morciano Viva e Mario Garattoni per la lista Pro Murcèn.



A Sant’Agata Feltria l'unico candidato Goffredo Polidori si riconferma sindaco grazie al raggiungimento del quorum fissato al 40% dell'affluenza, raggiungendo il 61,19%.



L'affluenza



A Riccione ha votato il 58,78% , a Coriano il 52,14%, a Morciano il 43,71% e a Sant'Agata Feltria il 61,19% degli aventidiritto.



Lo spoglio avverrà dalle 14 di oggi, lunedì 13 giugno, con aggiornamenti in tempo reale su Altarimini.it