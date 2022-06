Covid Rimini: 134 nuovi casi, +1 ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:09 - 11 Giugno 2022

Bollettino Covid 11 giugno 2022.



La curva dei contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini è in risalita. La scorsa settimana i nuovi positivi erano stati 664 (dato più basso dallo scorso autunno, media 95 al giorno), mentre, con i 134 delle ultime 24 ore, in questa settimana (manca ovviamente il dato di domenica) sono stati 716, media giornaliera 119.



Nel nostro territorio nessun decesso e si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva (2 totali).



In regione i nuovi casi sono 1811, i decessi totali due (due uomini del modenese di 76 e 90 anni), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a 27 (3 nuovi ingressi e 3 dimissioni). Nei reparti Covid calo a 650 (-10).