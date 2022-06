Calcio, Riccione: il tecnico è Mattia Gori con ds Giacomo Laurino. Serpini al Ravenna

Sport

Riccione

| 14:53 - 11 Giugno 2022

Mattia Gori.





Al Riccione, neopromosso in serie D, si va verso un cambio di proprietà. Si attende l'ufficialità perc il nuovo tecnico individuato in Mattia Gori (ex Alfonsine, Correggese e Sasso Marconi), mentre il direttore sportivo sarà un personaggio noto in Romagna: Giacomo Laurino, già al settore giovanile di Cesena, Forlì, Ravenna e responsabile scouting nel settore giovanile della Spal. L'obiettivo è costruire una squadra giovane.

Christian Serpini è invece il nuovo tecnico del Ravenna. Serpini, classe '72 arriva da un’ottima stagione sulla panchina del Lentigione, arrivando a pari merito con il Ravenna ed espugnando il Benelli in finale playoff. In precedenza aveva raggiunto una finale scudetto con la SPAL Under 17. Con mister Serpini approda in giallorosso anche il vice allenatore Mirko Magistro.







ECCELLENZA Acquisto importante per la Cava Ronco, reduce da un ottimo quinto posto. La rosa si rafforza con Mirco Spighi, classe 1990, centrocampista ex Forlì e Rimini, Alessandria, Spal e Teramo e Forlì e Rimini, Catanzaro, Savignanese e poi campionato sammarinese con la Folgore con cui la scorsa stagione ha vito il campionato.







Emiliano Ragazzini è il nuovo allenatore della Del Duca Grama per la prossima stagione 2022-23. Il nuovo mister, che subentra a Stefani Cassani, proviene da una lunga avventura (sei stagioni) il Reno Sant’Alberto, società condotta in Promozione, dove quest’anno ha ottenuto un positivo terzo posto, dalla Prima Categoria. Ragazzini, classe 1972 nativo di Faenza, da giocatore (attaccante) ha militato nel Baracca Lugo in C, Russi, Voltana. Da allenatore, è noto per il proficuo lavoro svolto con i giovani: ha cominciato la propria carriera nei settori giovanili allenando a Villanova e Russi (tra i falchetti ha guidato per tre anni gli Allievi e due invece la Juniores).