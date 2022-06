Sorpreso a forzare sportello di un'auto, aggredisce e ferisce un poliziotto

Cronaca

Rimini

| 13:29 - 11 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Un 25enne di nazionalità magrebina è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato (10-11 giugno), dopo aver tentato di rubare all'interno di un'auto parcheggiata in zona Viserba. Erano le 3.20 circa quando la Squadra Volante della Polizia è intervenuta su segnalazione di un cittadino che aveva visto un giovane incappucciato forzare lo sportello della vettura e frugare all'interno. Il 25enne ha cercato la fuga in sella a una bicicletta elettrica, prima di abbandonarla per scappare a piedi. Raggiunto da uno degli agenti, ha cercato di liberarsene con la forza, senza riuscirci. La bicicletta, recuperata dalla Polizia, è risultata provento di furto. Il 25enne, arrestato per rapina impropria e lesioni personali, è stato anche denunciato per ricettazione e rifiuto a fornire le proprie generalità.