Santarcangelo, lavori alla rete idrica in via Dalla Chiesa: come cambia la viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:05 - 11 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Proseguono gli interventi di Hera alla rete idrica di Santarcangelo: a partire dal 13 giugno sarà interessato anche il tratto di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.



I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovamento delle condutture di diverse vie, così da limitare le rotture delle tubazioni. Circa 2,5 milioni di euro il costo totale delle opere a carico di Romagna Acque, che dopo la SP14 Santarcangiolese e viale Marini si sono spostati in via Manzoni e, dal 13 al 30 giugno, interesseranno via Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Nel tratto compreso tra la Sp 14 e via Capri, nella corsia di svolta a sinistra sulla provinciale in direzione monte, dalle ore 7,30 alle 19 da lunedì al venerdì saranno vietati il traffico e la sosta, con l’esclusione di mezzi di soccorso, ciclisti e pedoni. Il tratto fra via Capri e l’accesso al nido Rosaspina, invece, sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limite di velocità di 30 chilometri orari.



Nel frattempo fino al 7 luglio prosegue il rifacimento delle condotte idriche in centro storico. Dopo via Saffi, il cantiere si è spostato in via Pio Massani, dove sono vietati transito e sosta. Di conseguenza, in via Beato Malatesta è vietata la sosta per consentire l’istituzione temporanea del doppio senso di marcia, mentre in via Saffi e in piazza Balacchi è in vigore il senso unico in direzione via Battisti-contrada dei Fabbri. In ogni caso tutte le aree, comprese quelle interessate dal cantiere, sono accessibili attraverso percorsi pedonali.