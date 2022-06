Vandalo dà fuoco a un chiosco a Rivabella, rinvenuta tanica sospetta

Cronaca

Rimini

| 12:50 - 11 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Nella notte tra venerdì e sabato (10-11 giugno) i Vigili del Fuoco e personale della Polizia di Rimini sono intervenuti a Rivabella, sul luogo di un incendio che sembra essere doloso. A prendere fuoco è stata la parete in legno di un chiosco. I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio, mentre gli agenti intervenuti sul posto hanno sequestrato una tanica contenente liquido cosiddetto accelerante, utilizzato per sprigionare le fiamme: le analisi chimiche stabiliranno di che tipo di liquido si tratti. Indagini in corso della Polizia per identificare il piromane.