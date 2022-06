Cronaca

Miramare

12:43 - 11 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione, nella prima serata di ieri (venerdì 10 giugno), nella cucina di un ristorante di Miramare. Intorno alle 21 una friggitrice è andata infatti in fiamme, per cause in corso d'accertamento: il personale ha prontamento spento il fuoco prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno comunque effettuato le attività di accertamento. Non si sono riscontrati danni, eccezion fatta per la friggtrice, né ci sono state persone della "brigata" ferite o intossicate.