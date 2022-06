San Giovanni ricorda la maestra Rita con fiori, albero di mimosa e una targa

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:15 - 11 Giugno 2022

Un momento della cerimonia, alla presenza del sindaco Morelli e della vicesindaca Bertuccioli.



Questa mattina (sabato 11 giugno), presso la scuola dell'infanzia di San Giovanni in Marignano si è svolta un' iniziativa in memoria di Rita, maestra che ha lasciato un grande ricordo in tutti i bambini e in tutte le famiglie. In suo onore sono stati piantati fiori e un albero di mimosa all'ingresso della scuola ed è stata affissa una targa in ceramica. L'iniziativa è partita da un gruppo di genitori. Alla cerimonia presenti anche il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli.



“L'emozione - sottolineano sindaco e vicesindaca - è stata molto profonda ed intensa e ha rinsaldato la certezza le persone come la maestra Rita, ricche di passione e amore in tutto ciò che fanno, sanno contaminare le vite di tantissime persone producendo segni indelebili che continuano con forza e vigore a crescere all'infinito, così come faranno la mimosa e i fiori gialli a lei dedicati, che portano i colori della sezioni storica in cui lei ha lavorato e che sono anche il colore del sole, simbolo di quella solarità che l'ha sempre contraddistinta"