Rimini, aperto lo speciale mini box di attrezzi per fare ginnastica all'aria aperta

Attualità

Rimini

| 11:25 - 11 Giugno 2022

Gli assessori Morolli e Mattei all'inaugurazione.



Taglio del nastro ieri pomeriggio (venerdì 10 giugno), con i responsabili e gli assessori Francesca Mattei e Mattia Morolli, per il "Rimini Waterfront Gym", il mini box di attrezzi fitness outdoor - già da qualche giorno in funzione - dedicato agli amanti dell'allenamento funzionale.



Un altro spazio di palestra a cielo aperto nel parco del mare, disponibile per il 'popolo del benessere' che si aggiunge alle otto aree dedicate al wellness e alla salute - alcune già realizzate, altre in fase di ultimazione - previste nei primi quattro tratti del Parco del Mare sud (tre nel tratto 1, due nel tratto 2, una nel tratto 3 e infine due nel tratto 8), tutte liberamente accessibili e che avranno diverse dimensioni (57 mq quelle piccole, 85 mq + 20mq di area a verde quelle più grandi) e diverse caratteristiche per rispondere alle più svariate esigenze.