Rimini, nel 2021 abbandonati 28 cani: "è un reato, non fatelo"

Attualità

Rimini

| 11:25 - 11 Giugno 2022

L'assessore Francesca Mattei.



Nel 2021 la struttura del canile Stefano Cerni di Rimini ha ospitato 141 cani, di cui la maggior parte maschi sopra i 25 kg di giovane età. Tra questi, gli abbandoni sono stati 28. Al totale devono essere detratti i 54 cani che nel corso dell'anno sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Sono 64 quelli ritrovati per omessa custodia dei proprietari, mentre le rinunce di proprietà sono state 11.



In una nota, l'assessore Francesca Mattei ricorda che "abbandonare il proprio animale domestico è un reato che viene punito con una sanzione che va dai 1000 ai 10.000 euro". Un appello preventivo alla popolazione riminese in un periodo, quello estivo delle ferie, che purtroppo è spesso caratterizzato anche dal fenomeno dell'abbandono dei propri quattrozampe. "Al momento, fortunatamente, sul territorio riminese non abbiamo registrato dei casi connessi a questa problematica, ma ci tengo comunque a far presente un'abitudine scorretta che nei mesi legati alle vacanze rischia di verificarsi ovunque e di accentuarsi", precisa Mattei.



In caso di partenza per le vacanze, nell'impossibilità di trovare un parente o un amico che si prenda cura dell'animale domestico, esistono delle strutture del territorio dove è possibile farlo pernottare per più giorni.