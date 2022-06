I luoghi dell'anima, ospiti Caterina Caselli e Ricky Tognazzi. Il programma del 12 giugno

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:00 - 11 Giugno 2022

Caterina Caselli.



Ieri (sabato 11 giugno) ha preso il via il festival "I luoghi dell'anima". Ecco il programma di oggi (domenica 12 giugno).



Ore 16.30: cinemino del Fellini Museum, Rimini. Concorso Cortometraggi : Big di Daniele Pini (2021, 14') Nina, Lellè e u mari di Maria Giulia Mutolo (2022, 14' 50''), Mami Wata di Paola Beatrice Ortolani (2021, 8' 39''), Chiusi fuori di Giorgio Testi (2021, 8'), Rutunn' di Fabio Patrassi (2021, 13' 50''), Origines - Le voyage di Amir Ra (2021, 11'), Ofelia di Pierfrancesco Bigazzi (2021, 11'), DOM di Francesco Galli (2021, 15' 35''), Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore (2021, 10' 36''), Maestrale di Nico Bonomolo (2021, 10' 3''). Le proiezioni si susseguono.



Ore 19.00, corte di mezzo del Fellini Museum, Rimini. Incontro con l'autore: Ricky Tognazzi presenta il suo libro Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio, scritto con Giammarco, Thomas e Maria Sole Tognazzi, Rai Libri, 2020. Ugo Tognazzi è stato una delle figure più significative del cinema italiano, ma anche una delle più poliedriche e artisticamente complesse, poiché ha spesso scelto per sé ruoli di confine, provocatori, scomodi, ruoli non solo difficili da interpretare, ma che erano soprattutto sfide lanciate al costume e alla morale della sua epoca. Per tracciare il ritratto tanto professionale quanto privato di questo grande attore ci vengono in aiuto i ricordi dei suoi quattro figli, tutt'ora legatissimi alla sua memoria e alla sua eredità professionale, che grazie al loro privilegiato punto di vista riescono a offrire al nostro sguardo l'immagine inedita di una figura fondamentale e particolarissima del cinema italiano e al contempo quella di un padre con una grande passione per la cucina, che ama godere della compagnia dei suoi amici attori e registi e circondarsi della sua composita famiglia durante le feste di Natale.

Ore 20:30, Arena Sferisterio, Santarcangelo: la sera al festival. Ospiti Caterina Caselli, Renato De Maria, Ricky Tognazzi.

Ore 21:00, Arena Sferisterio, Santarcangelo. Proiezioni specialI: Caterina Caselli. Una vita 100 vite di Renato De Maria (2021, 96'); La voglia matta di vivere di Ricky Tognazzi (2021, 78')

Il documentario di Renato De Maria è il racconto in prima persona di Caterina Caselli che si svela in un dialogo intenso e serrato tratteggiando la figura di una donna che ha fatto della sua passione per la musica la vocazione di un'intera vita. Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, ne emerge il ritratto di una donna coraggiosa e controcorrente, che ha spesso anticipato i tempi e la cui vita non è sempre stata facile: da artista rivoluzionaria negli anni '60 a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana nel mondo. Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro, Ennio Morricone sono solo alcuni dei nomi citati nel documentario, accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco Guccini, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro Malavasi, Giorgio Moroder, Stefano Senardi, Filippo Sugar. Il cospicuo materiale di repertorio e di canzoni che fa da corredo al film apre una finestra sul mondo della cultura italiana, dagli anni della beat generation ad oggi.

Con La voglia matta di vivere sono trascorsi cento anni dalla nascita del loro patriarca Ugo: tutta la famiglia Tognazzi si è riunita per rievocare assieme film e amicizie, mentre Ricky ripercorre le tappe salienti del lungo percorso di Ugo, non solo come attore ma anche come padre. Un uomo, un artista, un grande attore sempre capace di sorprendere nelle sue scelte artistiche, in grado di passare dai toni comici ai toni drammatici con una facilità e una credibilità davvero rare.