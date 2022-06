43 nazionalità in un Luogo Comune: il manifesto della comunicazione interculturale di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 10:19 - 11 Giugno 2022

Il Comune di Poggio Torriana, dopo aver aderito al Manifesto della Comunicazione Istituzionale Interculturale per gli enti e i comunicatori pubblici, ha partecipato alla prima edizione del Premio Narrazioni Comuni, per la valorizzazione dei contenuti del Manifesto, indetto dalla Regione Emilia-Romagna e ANCI Emilia Romagna.

La progettazione è stata affidata dall’assessora ai Giovani Francesca Macchitella all’associazione quotidianacom, partner della candidatura, che ha realizzato un articolato e originale piano di attività dal titolo IT’S FOR YOU.

Il progetto è stato premiato tra i primi due classificati e verrà realizzato

entro giugno 2022.





Le fasi del progetto si sono sviluppate con gli incontri del 9 e 15 aprile presso la Sala Teatro del Centro Sociale: il primo con una rappresentanza delle etnie sul territorio che ha rilevato una narrazione dell’esperienza dei cittadini immigrati e che è stato momento di conoscenza e approfondimento sulle difficoltà da loro incontrate nell’ambito dell’informazione istituzionale; il secondo, di tipo formativo, condotto da Laura Gemini, docente di “Forme e linguaggi del teatro e dello spettacolo”, con particolare riferimento al mondo contemporaneo e da Giovanni Boccia Artieri, professore di “Scienze della comunicazione", il cui lavoro si concentra soprattutto sullo studio dei nuovi media, osservati nel loro evolversi socio-tecnologico, ha favorito un approfondimento dei fenomeni sociali in riferimento a una comunicazione svincolata da stereotipi. A entrambi gli incontri hanno partecipato funzionari e personale dell’Amministrazione comunale.





"L'importanza di realizzare progetti come questo, - dichiara l’assessora ai Giovani Francesca Macchitella, - è legata al tentativo di trovare nuove strade per avvicinarsi ai cittadini di diverse origini con cui l'amministrazione difficilmente entra in contatto se non per adempimenti amministrativi. Gli incontri sono stati preziosi e sono consapevole che attività come queste andrebbero proseguite con cura durante tutto l'anno. Sono intanto felice di aver contribuito a gettare le prime basi di un ponte tra la comunità, i servizi comunali e l'amministrazione. Ringrazio chi fin dall'inizio ha creduto nelle potenzialità di questa iniziativa".





Il gruppo di lavoro ha prodotto in questa prima fase materiale divulgativo per rendere noto ai cittadini una delle peculiarità che contraddistingue il nostro piccolo territorio, e cioè che a Poggio Torriana convivono 43 nazionalità diverse, un numero significativo, su una popolazione di 5151 abitanti.





Il Premio Narrazioni Comuni è organizzato nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e si propone la valorizzazione del ruolo strategico della comunicazione pubblica interculturale all’interno di pratiche di informazione, ascolto, confronto e partecipazione fra le istituzioni e la cittadinanza di origine straniera.

Il progetto si concluderà il 30 giugno con un momento di premiazione.