Coriano, contributi alle famiglie per i centri estivi: il Comune aderisce al progetto regionale

Attualità

Coriano

| 10:02 - 11 Giugno 2022

Centri estivi a Coriano.

Con deliberazione della Giunta n. 598 del 21/04/2022 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, anche per l'anno 2022, il “Progetto conciliazione vita-lavoro”, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, per sostenere economicamente le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i centri estivi per bambini e ragazzi nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019), nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche (giugno/settembre 2022).



Il Comune di Coriano ha aderito al Progetto di cui sono destinatari bambini e ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati all’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) indipendentemente dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) delle famiglie ma anche bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2009 ed entro il 31/12/2019) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 28.000 euro.



Le famiglie dovranno essere residenti in regione e dovranno presentare la domanda, entro il 30 giugno 2022, unicamente al Comune di residenza indipendentemente dal Comune/Distretto nel quale ha sede il centro estivo scelto. Potranno, inoltre, richiedere il beneficio per la frequenza ad uno dei Centri estivi rientranti negli elenchi approvati dai Distretti.

Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino/ragazzo, in continuità con quanto previsto per l’anno 2021, è pari a un massimo di 112 euro settimanali per la copertura del costo di iscrizione al centro estivo (comprensivo del costo del pasto se in esso previsto), se il costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore, è uguale o superiore a 112 euro, pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 112 euro. Complessivamente pari a un massimo di 336 euro per ciascun bambino/ragazzo.