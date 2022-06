Rimini Calcio, festa in piazza. Il sindaco: 'Entro una decina di giorni il via ai lavori al Neri'

Sport

Rimini

| 22:34 - 10 Giugno 2022

Prima la premiazione in Comune alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell’assessore allo sport Moreno Maresi, foto di gruppo con ola, applausi, cori, poi tutti in piazza per l’abbraccio dei tifosi tra bandiere e fumogeni sulle note della musica di Radio Bruno a ripercorrere le tappe della cavalcata dei biancorossi.

Il sindaco, che ha visto qualche partita dei biancorossi anche in trasferta, ha sottolineato: ‘E’ stato un percorso esaltante e voi siete stati i protagonisti. La città di Rimini si aspettava e meritava la risalita nel mondo dei professionisti. Era un obiettivo atteso, sperato, non scontato. Questo deve essere un punto di partenza. Quando le cose vanno bene tutti salgono sulla barca: ebbene, ora bisogno tenere tutti stretti e camminare insieme. L’amministrazione ha già avviato dei confronti con la società per capire come poter affiancare al meglio le esigenze del club. Tutto quello che potremo fare lo metteremo in campo”.

Quanto ai lavori allo stadio Romeo Neri il sindaco ha detto: ‘Entro una decina di giorni partiranno i lavori per il manto erboso, una operazione importante anche sotto il profilo economico, ma necessaria. Inoltre sarà fatto tutto ciò che serve per la sicurezza come prevede la Lega. Poi mi adopererò per azioni puntuali per dare risposte attese da tempo dai tifosi. Realizzare lo stadio nuovo è impossibile al momento, ragionare sulla copertura dei distinti, ad esempio, è un obiettivo realizzabile Comunque sono aperto al dialogo e confronto coi tifosi che sono un bene molto prezioso”.

Il presidente Alfredo Rota: “E’ la seconda volta che entro qui (la sala della Giunta), la prima volta fu 17 anni fa in occasione del mio matrimonio, ora per la festa del Rimini. Ringrazio tutti coloro che sono riusciti a regalargli questa emozione, la promozione in serie C”.

Da parte sua il direttore generale Franco Peroni: “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. Ha vinto Rimini. Un traguardo costruito giorno dopo giorno, con passione “. Riguardo alla società, al suo rafforzamento, il dg è stato sul vago: “In questi giorni stiamo stringendo degli accordi, stiamo cercando di raccogliere il frutto del lavoro fatto in inverno. E’ un lavoro lungo, una tela che va tessuta per molto tempo e ora stiamo raccogliendo i primi risultati".