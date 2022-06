Rimini, dal record di caldo per giugno ai temporali e piovaschi. In arrivo più stabilità

Attualità

Rimini

| 17:42 - 10 Giugno 2022

Il temporale di martedì 7 pomeriggio in avvicinamento a Bellaria Centro, foto di Federico Antonioli.



Ondate di caldo finora brevi, ma intense (per ciò che concerne i valori raggiunti dalle temperature massime), alternate da break temporaleschi o comunque da ingressi di aria più fresca, rispetto alla massa calda conseguenza dell'innalzamento dell'alta pressione di matrice africana. L'inizio dell'estate è stato finora nel segno della variabilità: ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



Federico, analizziamo il peggioramento del 7 e poi del 9-10 giugno. Cosa è accaduto?



Allora, per quanto riguarda martedì 7 giugno il riminese si è trovato ai margini di un sistema temporalesco che si è originato sui rilievi del Piacentino nelle ore centrali di giornata ed è evoluto progressivamente verso est. La Romagna è stata maggiormente interessata nella parte settentrionale, tra Ravennate, Forlivese e Cesenate, poi la struttura temporalesca si è spostata in mare, non prima di aver determinato un sensibile rinforzo della ventilazione specialmente nella parte nord della provincia Riminese (80 km/h di raffica massima a Bellaria), dove si sono verificate deboli e occasionali precipitazioni (non oltre i 2 mm).



Nella giornata del 9 giugno invece, flussi più freschi in scorrimento sull'Adriatico settentrionale hanno determinato un contesto di spiccata variabilità, con temporanee schiarite nella mattina ed addensamenti consistenti associati a rovesci e locali temporali in transito sulla sede marina e dalla tarda mattinata anche sul tratto costiero, con precipitazioni intense e forti raffiche di vento. La ventilazione, inizialmente disposta da nord-ovest, è ruotata tra nord e nord-est nelle ore pomeridiane, causando anche un aumento del moto ondoso dalle ore pomeridiane. Le precipitazioni si sono temporaneamente attenuate nel pomeriggio per poi riprendere in serata, e concludersi nella prima mattinata odierna, quando piovaschi sparsi ci hanno interessato evolvendo dalla costa all'entroterra, lasciando poi spazio a progressive ampie schiarite.



Facendo un passo indietro, questo break è stato preceduto da una domenica in cui si è registrato un record di temperatura massima a Rimini.



Esattamente, domenica 5 giugno, con un valore massimo di 33.6 gradi misurato dalla stazione meteorologica di Arpae, è stato registrato un nuovo record di caldo per quanto riguarda la prima decade del mese di giugno, superando i 32 gradi che erano stati registrati sia nel 1964 sia nel 2003. Eravamo nell'apice della breve ondata di caldo che ci ha interessato dal 2 giugno, con ventilazione di Garbino che, comportandosi come vento di caduta (Foehn appenninico), tende a scaldare particolarmente sul versante romagnolo, portando ad una decisa diminuzione dell'umidità e allo stesso tempo a picchi termici significativi.



Per il prosieguo, sembriamo destinati ad affrontare una lunga fase di tempo stabile e con temperature in rialzo. Sarà un'estate sulla falsariga del 2003, come profetizzano qualcuno?



La caldissima estate 2003 difficilmente sarà ripetibile, anche se il record della prima decade di giugno è stato battuto la scorsa domenica, questo non è un indicatore utile a prevedere che estate sarà. In linea di massima da oggi pomeriggio stiamo assistendo ad ampi rasserenamenti, con il contesto soleggiato che ci accompagnerà almeno nei prossimi 4-5 giorni. Poi spingersi oltre è sempre complesso con le previsioni, ancor più a scala locale, anche se attualmente per la prossima settimana non si intravedono segnali di instabilità. Ad ogni modo non mancheremo di aggiornare tutti i lettori con i nostri bollettini!