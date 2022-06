Rissa in spiaggia, stacca la falange del dito al rivale e la mangia: rimane in carcere

Cronaca

Rimini

| 16:52 - 10 Giugno 2022

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, durante una rissa scoppiata in spiaggia a Rimini, all'altezza del bagno 70, un 26enne nigeriano ha morso e staccato la falange dell'anulare destro a un coetaneo di nazionalità albanese, mangiandola: il primo, indagato per rissa in concorso e lesioni aggravate, rimane in carcere, a seguito della convalida del fermo disposta dal gip Vinicio Cantarini, il secondo è invece indagato per rissa. Il nigeriano è difeso dall'avvocato Luca Greco e finora si è avvalso della facoltà di non rispondere.



Nel parapiglia sono state coinvolte altre due persone: un secondo nigeriano, ancora ricercato, e un terzo 26enne, anch'egli albanese, che oggi (venerdì 10 giugno) ha parlato davanti al giudice, assistito dall'avvocato Paola Zavatta. Il ragazzo ha puntato il dito contro l'aggressività del 26enne nigeriano, dicendo di aver tentato di riportare tutti alla calma, ma poi di essere stato costretto a difendersi nella rissa. Secondo quanto ha riferito, oltre ad aver morso il suo amico, il giovane nigeriano ha cercato di fare altrettanto con lui. Al termine dell'interrogatorio, il gip ha convalidato il fermo, ma ha rimesso in libertà l'indagato, sottoposto a obbligo di firma e a una seconda misura cautelare che gli impone il divieto di uscire di casa dalle 21 alle 6 del mattino.



Gli inquirenti sono dunque al lavoro per ricostruire la vicenda e per rintracciare la quarta persona coinvolta. Da quanto risulta, i due giovani nigeriani si sono avvicinati ai coetanei albanesi, che erano in compagnia di alcune ragazze, infastidite dai nuovi arrivati. Da qui era sorta la discussione sfociata nella rissa a colpi di pugni, bastonate e morsi.