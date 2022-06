Covid Rimini: contagi in leggera crescita rispetto a una settimana fa. Deceduto 84enne

Attualità

Rimini

| 16:24 - 10 Giugno 2022

Bollettino Covid 10 giugno 2022.



La curva dei contagi da Sars-CoV-2 in provincia di Rimini è in risalita. La scorsa settimana i nuovi positivi erano stati 664 (dato più basso dallo scorso autunno, media 95 al giorno), mentre, con i 136 delle ultime 24 ore, nei primi cinque giorni di questa settimana sono stati 582, media giornaliera 116.



Nel nostro territorio è deceduto un 84enne, mentre rimane un solo paziente in terapia intensiva.



In regione i nuovi casi sono 1845, i decessi totali due (oltre all'84enne della provincia di Rimini anche una 92enne della provincia di Parma), mentre i ricoveri in terapia intensiva salgono a 27 a seguito di un nuovo ingresso. Nei reparti Covid leggera risalita a 660 (+9).