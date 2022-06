Novafeltria Calcio, torna la Valmarecchia Romagna Cup: 24 'baby' squadre da tutta Italia

Sport

Novafeltria

| 16:15 - 10 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Sabato 11 e domenica 12 giugno lo stadio "Urbini-Casali" di Secchiano di Novafeltria ospiterà la 19esima edizione del torneo di calcio giovanile "Valmarecchia Romagna Cup - Memorial Curzio Battistini". In gara 24 formazioni provenienti da diverse regioni italiane (Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Campania) e dalla vicina Repubblica di San Marino, appartenenti alle categorie esordienti 2009-2010 e Pulcini 2011-13.



La Valmarecchia Romagna Cup è organizzata dal settore giovanile del Novafeltria Calcio, che attende questo appuntamento con grande trepidazione. "É un torneo che da quasi quattro lustri ha dimostrato di avere tra le sue caratteristiche quelle di trasmettere nei ragazzi un unico sentimento: giocare sempre con gioia. E far acquisire a loro, ma anche ai loro familiari, i valori sani dello sport", spiegano i dirigenti gialloblu, che aggiungono: "Sono i cardini della nostra azione educativa: d'altro canto per la vallata rappresentiamo la realtà sportiva giovanile più importante, con oltre 130 baby atleti".



LE SQUADRE PARTECIPANTI Vis Novafeltria Calcio, Asd Pineto Calcio (Teramo), Vis Pesaro (Pesaro-Urbino), S.Anastasia Calcio (Napoli), SSD Sampierana (Forlì-Cesena), Asd Peluso Academy (Avellino), Asd Cordovado (Pordenone), UPD Ugo Costa (Ferrara), Academy Vis Pesaro (Pesaro-Urbino), Asd K-Sport Montecchio (Pesaro-Urbino), GS Villa 1969 (Milano), Bellaria Igea Marina 1956 (Rimini), Società Sportiva Murata (Repubblica San Marino), APD Atletico Ferrara (Ferrara), Pol. Garden (Rimini) e ASD Promosport (Rimini).