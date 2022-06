Rimini, un milione dal pnrr per un nuovo centro servizi dedicato alle persone con fragilità

Attualità

Rimini

| 15:52 - 10 Giugno 2022

Grazie a un milione e 90.000 euro di contributi economici dal pnrr, Rimini realizzerà il Centro servizi per il contrasto alla fragilità. Lo annuncia l'assessore Kristian Gianfreda. Per la realizzazione della struttura è stata individuata l'area tra il parco Marecchia e via Dario Campana, "un contesto in cui le attività di volontariato sono già attive e i servizi sono ben erogati". Intanto ieri (giovedì 9 giugno) si è tenuto un primo incontro con il terzo settore, enti pubblici del mondo del volontariato e tra i soggetti interessati al confronto sulla struttura, nella quale saranno allestiti spazi per l'orientamento, l’accompagnamento e la presa in carico dei soggetti in condizione di povertà o marginalità, anche estrema, o a rischio di diventarlo. "L’obiettivo è quello di offrire all’apparato del volontariato riminese una nuova casa, un nuovo punto di riferimento - spiega l'assessore - un luogo ubicato in una singola zona ma che deve operare ad ampio raggio e presentarsi alla città come uno snodo tecnico e organizzativo di coordinamento delle attività dei centri di prima accoglienza già presenti sul territorio" .