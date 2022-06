Chiringuito, Pari contro Indino: "Il turista vuole più servizi per vivere la spiaggia anche di sera"

Attualità

Rimini

| 15:40 - 10 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Seconda replica di Mirco Pari, direttore della Confesercenti di Rimini, a Gianni Indino, presidente del Silb, sul tema del ballo in spiaggia. Pari spiega: "Non siamo per i balli in spiaggia, senza licenza non si può fare. Noi siamo per la legalità in spiaggia". Ma rimane la divergenza di visioni: Indino ha chiesto alle spiagge di non fare concorrenza ai locali da ballo, chiudendo in sostanza al tramonto, Pari invece sottolinea che il turista "vuole più servizi per vivere la spiaggia", compresi musica e aperitivi. L'idea di Confesercenti è di un'offerta di intrattenimento che contempli contemporaneamente discoteca e spiaggia. "Rimini e la Riviera si sono sempre contraddistinti per rispondere alle mode e ai nuovi costumi, spesso anticipando le aspettative dei turisti. E i chiringuiti fanno parte di questo modello turistico che vede la spiaggia come un’aggiunta di offerta, che sta dentro le regole", spiega Pari, che si auspica un'intesa con il SIlb per trovare "una strada comune" e "avviare una battaglia di legalità su tutto il territorio".