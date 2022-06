Il 20° Memorial Franco Verdecchia con le rappresentative dei Vigili del Fuoco Romagna Per non dimenticare il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco morto in servizio

Sport Verucchio | 15:27 - 10 Giugno 2022 20° Memorial Franco Verdecchia. Giovedì 9 giugno 2022 si è svolto presso i campi della struttura sportiva Village di Villa Verucchio, il 20° Memorial Franco Verdecchia, in memoria del Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Franco Verdecchia morto in servizio.



Ripresa dopo due anni d'interruzione, imposti dalla pandemia, la manifestazione, organizzata dal Comando di Rimini, ha compreso il Torneo di calcio a 5 a cui hanno partecipato, come tutte le altre edizioni, rappresentative delle squadre della Romagna.



Chiusi i giochi il Comandante VF di Rimini, Ing. Piergiacomo Cancelliere, ha proceduto alla consegna dei trofei ad ognuna delle squadre così classificate: Cesena prima, Rimini seconda, Ravenna terza e Forlì quarta.

