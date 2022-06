Calcio Promozione, Gambettola: arriva il difensore Mattia Alberighi

Sport

Gambettola

Il Gambettola Calcio, dopo la conferma di mister Marco Bernacci alla guida della prima squadra (8 vittorie e 4 pareggi, ha vinto i play off del campionato di Promozione), comunica che il difensore Mattia Alberighi, classe 1998 (ex Romagna Centro, Sammaurese, Tropical Coriano) vestirà la maglia bianco verde per la stagione 2022-2023. Ha rinnovato Andrea Gadda, centrocampista classe 1993, approdato a stagione in corso nel mercato di dicembre che ha dato un forte contributo nella seconda parte di stagione. Ha rinnovato il capitano Francesco Severi: il difensore classe 1988 vestirà la casacca bianco verde per la terza stagione consecutiva.