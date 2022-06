Stadio Romeo Neri, Curva Est avvicinata al campo: ecco la nuova proposta

Attualità

Rimini

| 14:44 - 10 Giugno 2022

Curva Est dello stadio Romeo Neri (foto wikipedia).



In commissione consiliare sport si è tornato a parlare dell'avvicinamento della Curva Est dello stadio Romeo Neri al rettangolo verde, una richiesta più volte formulata dalla tifoseria. I due consiglieri di minoranza Matteo Zoccarato (Lega) e Stefano Brunori (Lisi per Rimini) hanno proposto all'amministrazione comunale di prendere in considerazione, come modello per la progettazione, lo stadio Marcello Torre di Pagani, dove gioca la Paganese: qui la pista di atletica è dietro la curva di casa, che quindi è attaccata al rettangolo di gioco. Quindi non si propone di collocare altrove la pista di atletica, ma di farla arretrare per fare avanzare la Curva Est. L'assessore Maresi ha preso in carico questa proposta: si attendono dunque sviluppi.