Bonaccini al governo: "renda alle Regioni i soldi spesi per emergenza Covid"

Attualità

Emilia Romagna

| 14:22 - 10 Giugno 2022

Da sinistra Mario Draghi e Stefano Bonaccini.



"Noi vogliamo fare la nostra parte, però il governo adesso deve fare la sua e, come richiesto nel documento firmato dal presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, bisogna che alle Regioni sia riconosciuto il costo covid". A sottolinearlo è il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, durante la conferenza stampa di presentazione del piano di recupero regionale delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie.



"Ci aspettiamo le risorse che abbiamo speso - ribadisce Bonaccini - Noi nel 2021 abbiamo fatto ricorso a 400 milioni di euro di nostri residui, di accantonamenti, perché siamo una regione seria e non andremo mai in deficit di bilancio". Bonaccini, inoltre, ricorda che anche quest'anno l'Emilia-Romagna è regione benchmark per la sanità nazionale. "Il rischio è che si crei una contraddizione. Questo governo è quello che ha investito più soldi nella sanità pubblica come non succedeva da quindici anni, soprattutto per la sanità territoriale, ospedali di comunità, case della salute. Però dopo che le abbiamo realizzate ci dobbiamo mettere personale dentro a lavorare".



La situazione in Emilia-Romagna su questo fronte è particolare: "Qui di case della salute ne abbiamo un quarto di quelle di tutta Italia, 130 e altre 90 finanziate o da finanziare. Segnalo che spenderemo il doppio del previsto per le bollette energetiche, 80 milioni di euro. Non tutte le regioni spendono così tanto, perché in alcune non hanno nemmeno una casa della salute. Il rischio quindi è che le regioni che hanno maggiore sanità pubblica siano le più penalizzate". Da qui l'ulteriore richiesta di risorse: "Servono risorse per il personale della sanità; rischiamo che i lavoratori del comparto vedano diminuire il loro stipendio per la mancata copertura nazionale dei fondi relativi ad alcune voci in busta paga. In più dobbiamo fare assunzioni". Bonaccini apre anche alla possibilità che le risorse non arrivino tutte subito: "Se il governo non è in grado di consegnarle tutte perché siamo in un momento molto particolare a causa della crisi energetica, ce ne diano una parte e ci permettano eventualmente di spalmare sui prossimi anni, 10-15 anni, per avere una quota di residuo che possiamo mettere anche noi e sgravare loro"