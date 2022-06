Finge di ordinare una pizza, ma telefona alla Polizia per denunciare il compagno violento

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 10 Giugno 2022

Ha telefonato al 112 ordinando una pizza, per chiedere aiuto alla Polizia senza insospettire il compagno. L'uomo, un 51enne residente a Rimini, è stato arrestato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito dell'intervento degli agenti nella notte tra mercoledì e giovedì (8-9 giugno). Al responsabile del centralino della Questura infatti lo scopo di quella strana telefonata è stato immediatamente capito: era un s.o.s da parte della donna. Giunti all'abitazione in cui la coppia convive da circa un anno, gli agenti hanno notato lei in stato di agitazione per l'ansia, mentre lui era nudo sul balcone e ubriaco. Quest'ultimo, mentre il figlio minorenne di lei si era barricato in camera per la paura, ha iniziato a inveire e minacciare di morte la donna, cercando anche di aggredirla, venendo bloccato da un poliziotto e cercando di colpire anche quest'ultimo. La donna, agli agenti, ha riferito di essere stata vittima più volte di percosse e minacce, ma di non aver mai denunciato per paura.