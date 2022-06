Divertimento per ragazzi e famiglie tra tiktoker e attrazioni dei parchi Costa

Eventi

Riccione

| 14:06 - 10 Giugno 2022

Aquafan Riccione.

Giugno nei parchi Costa della Romagna è partito con il botto: migliaia le presenze registrate a Oltremare e Aquafan a Riccione, Italia in Miniatura a Rimini e all’Acquario di Cattolica. Gli ospiti sono arrivati da tutta Italia e anche dall’estero, facendo superare il +50% di presenze, rispetto allo stesso periodo nel 2019. E il trend è in continua ascesa. Il mese che dà il benvenuto all’estate in Riviera, vede un ricco calendario di eventi nei parchi Italia in Miniatura, Aquafan, Oltremare e Acquario di Cattolica.



API E SOSTENIBILITA’ A OLTREMARE

A Oltremare Family Experience Park di Riccione nelle domeniche 12 e 26 giugno, 3 e 10 luglio, il pubblico di famiglie sarà coinvolto nell’attività ‘Caccia alla regina’ per parlare di progetti di sostenibilità ambientale e salvaguardia delle api, in modo divertente e coinvolgente, tramite curiosità, storie e quiz.

Dolcezza e duro lavoro. Quello che fanno le api ogni giorno è qualcosa di unico e utilissimo per tutto il Pianeta. Per questo è importante difendere questo insetto, che è gravemente in pericolo. Negli ultimi tempi, solo in Europa, sono scomparse in media circa il 20% delle api, con punte del 50% in alcune zone. Oltremare in collaborazione con Conapi, leader nella produzione di miele nazionale biologico e convenzionale che riunisce oltre 600 apicoltori per 100mila alveari, ha programmato l’attività “Caccia alla regina” per parlare di questi straordinari insetti. L’attività si svolgerà nell’area d’ingresso del parco, con un doppio appuntamento quotidiano, su prenotazione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.

Due appuntamenti quotidiani alle 11.10 e alle 16.10, in compagnia di tre personaggi d’eccezione che condurranno grandi e piccini alla ricerca della regina perduta raccontando, curiosità e storie sulle api. Milli l’ape tuttofare, Ugo l’Apicoltore e il famoso scienziato Alberto Unapietra guideranno grandi e bambini attraverso giochi divertenti. Alla fine del percorso verranno regalati biscotti e bustine di miele. L’attività è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione, per una capienza massima di 60 bambini ad appuntamento. Info e prenotazioni: 0541.4271.





IL MONDO DEI TIK TOKER E TALENT TRA DELFINI, SQUALI, MINIATURE E SCIVOLI



I talent e influencer di tutta Italia si danno appuntamento nei parchi Costa Edutainment della Romagna per giugno. Tantissime le richieste già arrivate dalle star del web (da Tik Tok a Instagram) che hanno milioni di follower, per realizzare contenuti video in ognuna delle 4 strutture, così ricercate come location per video e selfie indimenticabili.

Il primo appuntamento con i tiktoker, è per sabato 11 giugno e domenica 12 giugno. Una cinquantina i ragazzi e ragazze dell’agenzia CFactor, conosciuti dal pubblico nazionale, ha deciso di organizzare un raduno di 48 ore nei parchi Costa. Qualcuno arriverà anche dalla Sicilia. CFactor è un’agenzia di talent management con più di 160 influencer di tutta Italia, con un potenziale di più di 70milioni di follower.

I ragazzi dell’agenzia arriveranno la mattina di sabato a Oltremare per poi trascorrere il pomeriggio tra gli oltre 3 km di scivoli di Aquafan, facendo tiktok e contenuti video per i social. Il giorno dopo faranno visita poi all’Acquario di Cattolica con un mini tour alla nuova attrazione ‘Il mondo dei dinosauri’. Un primo appuntamento interessante per la promozione dei parchi sui canali digital, che si ripercuoterà su tutta la Riviera, visto che il gruppo pernotterà e farà tappa in altre strutture e locali del territorio, promuovendo nei propri canali (con milioni di fan) anche le pagine di promozione turistica Apt Emilia Romagna.



LE PROMOZIONI DEI PARCHI COSTA PER GIUGNO



Sul mondo delle promozioni online, accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia e gli abbonamenti, tra le novità 2022 c’è la prenotazione anche la prenotazione via web di ombrelloni e lettini per Aquafan. E torna, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi”.



Per tutte le tariffe, gli orari e il regolamento del parco, basta visitare www.aquafan.it.