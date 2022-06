Baseball, Coppa Campioni: San Marino è in semifinale

Sport

Repubblica San Marino

| 13:58 - 10 Giugno 2022

Nella prosecuzione del match tra Neptunus e San Marino, interrotto martedì sul 5-5 al 9°, a vincere sono gli olandesi, ma la qualificazione è di San Marino. Nel girone, infatti, si è verificato un arrivo a tre a quota due vittorie e una sconfitta e a deciderla, per regolamento, è il quoziente del team quality balance. Per il quoziente la prima in classifica è Bonn, seconda San Marino e terza Rotterdam. Le semifinali saranno dunque San Marino – Amsterdam (ore 15) e Bonn – Parma (ore 19).



Bizzarra la prosecuzione tra Neptunus e San Marino. Entrambe le squadre segnano un punto al 9° (6-6), mentre al 10° non si verifica nessuna segnatura (6-6). All’11° il Neptunus segna due punti e San Marino uno. Finisce 8-7 per gli olandesi, ma in semifinale ci sono i Titani.