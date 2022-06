Concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione: il programma di Albe in controluce

Eventi

| 13:56 - 10 Giugno 2022

Mara Sattei (dal videoclip de "La Dolce Vita").

Le Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, tour musicale itinerante per le spiagge riccionesi illuminate dai primi raggi di luce, si snodano attraverso un programma di concerti, da un capo all’altro della città, per scoprire i volti dell’arenile fatto di lunghe spiagge libere che si alternano a stabilimenti balneari attrezzati di ogni comfort.



Il primo live è in programma domenica 3 luglio (ore 5:15) nelle zone 18–19–20, quando alle prime luci dell’alba la magnifica voce di Marina Rei inizierà a vibrare nell’aria magica dell’Adriatico che si risveglia e prende forma, in una performance di nuova musica ma anche di graditi ritorni. Le Albe in controluce proseguono il loro tour domenica 24 luglio (ore 5:30) nella spiaggia libera antistante piazzale San Martino, con un altro evento unico tutto al femminile, le tre giovani cantanti de Le Dolce Vita – Giada, Martina e Jade – insieme alla cantautrice Grazia di Michele, a proporre un viaggio nella grande musica italiana e internazionale.



Ad agosto, i concerti al sorgere del sole si spostano più a nord, alla ricerca della prima stella che illumina il mattino, l’astro nascente Mara Sattei che domenica 7 agosto (ore 5:45) condurrà il pubblico presente nelle zone 147–148 Le Dune Beach alla scoperta del suo “Universo”. Il tour musicale itinerante per le spiagge riccionesi chiude la vigila di Ferragosto, domenica 14 agosto (ore 6:00), con Diodato, uno dei più grandi cantautori del nostro tempo che si esibirà nella spiaggia libera zona 133 antistante piazzale Vittorini, adiacente l’Opèra Beach e il Samsara Beach, sul palco davanti al sole che lentamente esce dall’acqua verso il cielo, in una perfomance ispirata alla bellezza del paesaggio, dove la voce e gli strumenti si accordano al respiro del mare.



L’edizione 2022 delle Albe in controluce sancisce anche quest’anno la volontà da parte dell’amministrazione di presentare una manifestazione unica nel suo genere capace di combinare offerta turistica di qualità a una proposta artistica virtuosa, grazie alla presenza di grandi artisti apprezzati da un pubblico ampio ed eterogeneo. Il progetto, ideato, promosso e organizzato dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione, è il frutto di un lungo percorso di ricerca e programmazione, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari. La grafica è stata realizzata dallo Studio Luca Sarti che ha coordinato il visual al progetto di comunicazione dell’estate 2022 della Città di Riccione. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.





ALBE IN CONTROLUCE

Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione



Domenica 3 luglio 2022

ore 5:15

Riccione, zone 18-19-20

MARINA REI



Domenica 24 luglio 2022

ore 5:30

Riccione, spiaggia libera antistante piazzale San Martino

LE DOLCE VITA, GRAZIA DI MICHELE



Domenica 7 agosto 2022

ore 5:45

Riccione, zone 147-148 Le Dune Beach

MARA SATTEI



Domenica 14 agosto 2022

ore 6:00

Riccione, spiaggia libera zona 133 antistante piazzale Vittorini

DIODATO