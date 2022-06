Rimini: si rompe condotta idrica, cantine allagate in via Galileo Galilei Tecnici di Hera intervenuti per riparare il guasto

Attualità Rimini | 13:32 - 10 Giugno 2022 Foto di repertorio.

Questa mattina (venerdì 10 giugno) si è verificata un'inattesa rottura sulla rete idrica di Rimini. La condotta idrica interessata dal guasto è in via Galileo Galilei. I tecnici di Hera sono subito intervenuti e stanno già provvedendo alla riparazione. La rottura ha comportato l’allagamento di alcune cantine, per questo oltre alle squadre di pronto intervento sono già operative due mezzi autospurgo. Hera assicura che i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile e salvo inconvenienti si concluderanno entro la giornata di oggi.



