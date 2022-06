Centri estivi, a Rimini 42 posti in più. Domande al via il 14 giugno

Attualità

| 13:01 - 10 Giugno 2022

I centri estivi riminesi potranno contare per questa estate su 42 posti nido in più, grazie alla convenzione con Asp Valloni contenuta nella delibera approvata questa mattina (venerdì 10 giugno) dalla Giunta del Comune di Rimini.



Nello specifico, si tratta di 21 posti al nido Bruco Verde e 21 al nido Cerchio Magico, che saranno operativi dal 4 luglio al 12 agosto, e riservati a minori dai 16 ai 36 mesi che abbiano già frequentato per almeno tre mesi un nido autorizzato.



Le domande sono aperte 14 al 27 giugno.



“Ampliare il servizio dei centri estivi - spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche educative del Comune di Rimini – significa dare più possibilità di conciliare vita e lavoro alle famiglie di riminesi che, proprio in estate ,vedono il loro massimo sforzo occupazionale. Una novità fortemente voluta dall’amministrazione comunale e che, grazie alla collaborazione con Asp Valloni, amplia e diversifica una offerta di servizi improntata a parametri di qualità e accessibilità”.



COME FARE DOMANDA Visti i tempi ristretti, per le domande sarà necessario recarsi di persona nell’ ufficio iscrizioni dei servizi educativi del Comune di Rimini, in via ducale 7, oppure mettersi in contatto in una delle seguenti modalità: e.mail ufficioiscrizioni@comune.rimini.it tel. 0541 704767



Le iscrizioni sono aperte a tutte le famiglie riminesi, con una riserva di accesso agli utenti già frequentanti durante i due nidi nel corso dell’anno educativo 2021/2022, entro un massimo di 7 posti per ciascun nido (TOT 14 posti con riserva).