Rimini, entro giugno pronti parcheggi di piazzale Marvelli e tra le vie Giuliani e Fada

| 12:43 - 10 Giugno 2022

Piazzale Marvelli di Rimini.



Il parcheggio di piazzale Marvelli, progetti per aumentare le aree di sosta a Rivabella, ma non solo. In una nota l'amministrazione comunale di Rimini fa il punto sui lavori in corso e sulle strategia avviate per porre un freno a un problema molto sentito da cittadinanza e turisti: la carenza di parcheggi.



Per Rivabella si prevede l’acquisizione di un’ampia area da destinare a sosta, come cessione legata ad un piano particolareggiato privato su via Coletti. Prosegue il confronto con diversi soggetti privati, a partire dai titolari delle aree vicino allo stadio del Rugby, per valutare la possibilità di ampliare dotazioni di sosta e accompagnare in prospettiva anche il progetto di soppressione dei passaggi a livello della ferrovia Rimini-Ravenna. Un' interlocuzione è aperta anche con i proprietari dell’area dell’ex chiesa di Rivabella per collaborare a un progetto di rigenerazione dell’area, così come con i titolari di un terreno in via Coletti (vicino alla pasticceria Rinaldini), in virtù della disponibilità da parte della proprietà di destinare l’area a sosta.



Sarà invece disponibile già dal mese di luglio il parcheggio temporaneo a fianco dei campi da calcio di San Giuliano mare, con una dotazione di circa 133 posti auto.



In zona Marina Centro, oltre al prossimo completamento del nuovo parcheggio in piazzale Marvelli (88 posti auto e 287 posti moto) previsto entro la fine di giugno, nei prossimi giorni saranno messi a disposizione dei cittadini le dotazioni di sosta motorini dei tratti di lungomare su cui sono in corso i lavori per il Parco del Mare, a partire da via Notte di Cabiria e da via Paolo e Francesca. A seguire saranno progressivamente aperte le aree zone di sosta motorini da piazzale Kennedy a piazzale Benedetto Croce, per complessivi 700 stalli circa.



E’ di questa mattina (venerdì 10 giugno) invece l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto per la realizzazione della nuova area di sosta gratuita tra via Giuliani e via Fada, un parcheggio scambiatore di carattere temporaneo e gratuito a servizio per questa stagione estiva della zona di Marina Centro e di Rimini sud. I lavori per il parcheggio, realizzato dal gruppo Conad titolare dell’area, inizieranno la prossima settimana così da rendere disponibile l’area entro la fine del mese di giugno. Il parcheggio sarà servito sette giorni su sette da collegamenti gratuiti (Shuttlemare dal lunedì alla domenica a cui si aggiunge il trenino nel fine settimana), servizi di bici e monopattini.

Per quanto riguarda il centro storico infine, a breve sarà aperto il parcheggio dell’area ex Sartini, che per la stagione estiva sarà destinato alla sosta di ciclomotori, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio di circa 330 posti nell’ex area Fox.