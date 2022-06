Viserba, dall'11 giugno apre nuovo parcheggio a ridosso del nuovo sottopasso

Attualità

Rimini

| 12:35 - 10 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Sarà disponibile da questo fine settimana il nuovo parcheggio a servizio dell’area turistica di Viserba. Il nuovo spazio di sosta, realizzato da Rfi nell’area del centro studi a ridosso del nuovo sottopasso carrabile, è stato completato nei giorni scorsi e sarà aperto al pubblico a partire da domani (sabato 11 giugno), offrendo una dotazione di 80 posti auto e cinquanta stalli per motorini. "Il nuovo parcheggio fa parte di una complessiva implementazione della dotazione della sosta che riguarda l’area turistica di Rimini nord e che sempre a Viserba prevede anche una nuova area di sosta destinata alle strutture alberghiere in via Palotta, nella sede dell’ex Conad", evidenzia l'amministrazione comunale. In questi giorni è in corso un’interlocuzione con la proprietà per l'acquisizione della disponibilità dell’area così da poter procedere con l'affidamento dei lavori da parte di Anthea ed arrivare ad aprire il parcheggio per l’inizio di luglio.