Ciclismo, tra Marche e Romagna la prima tappa del giro Under 23

10 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Parte dal castello di Gradara la prima tappa del Giro d'Italia Under 23, la più prestigiosa e ambita competizione a tappe internazionale che vede sfidarsi i migliori giovani talenti del ciclismo mondiale.



La prima tappa si svilupperà lungo il confine fra Emilia Romagna e Marche che, dalla partenza dal castello medievale, attraverserà prima San Giovanni in Marignano e poi, in un percorso caratterizzato da un continuo saliscendi, Sant'Andrea in Casale, Misano Monte e Coriano. L'arrivo sarà ad Argenta, sulla sinistra del fiume Reno, in un contesto naturalistico d'eccellenza per la presenza di numerosi corsi d'acqua.



Il Giro d'Italia Giovani è un appuntamento strategico per la crescita del movimento ciclistico italiano ma anche una grande occasione di visibilità per i territori e le aziende che vi aderiscono e intorno al quale si genera un notevole indotto: la competizione muove una carovana di circa 650 persone, circa 6mila posti letto, l'allestimento di villaggi sponsor (100mila presenze nel 2021 ndr), nelle partenze e arrivi di ogni tappa e una community online sempre crescente, che nel 2021 ha raggiunto oltre 10 milioni di "impression", con immagini televisive distribuite in più di 40 Paesi.