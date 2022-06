Coldiretti Rimini incontra il Vescovo Lambiasi 'agricoltori protagonisti di questa epoca'

Attualità

Rimini

| 10:29 - 10 Giugno 2022

Incontro tra Coldiretti ed il Vescovo.

Nella diocesi in cui ebbe i natali Papa Clemente XIV con 99 parrocchie presenti su 17 comuni, conferma degli intenti e dei valori, presentata dal Direttore di Coldiretti Rimini Alessandro Corsini e dal Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, direttamente al Vescovo Monsignor Francesco Lambiasi alla presenza del Vicedirettore Giorgio Ricci e del Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Rimini Don Lauro Bianchi.





Il Vescovo ha espresso l’apprezzamento per questo gesto di devozione, volto a confermare i valori del lavoro e della concreta operosità degli imprenditori agricoli.



“I nostri associati – ha sottolineato Corsini- sono impegnati a testimoniare la corrispondenza dei valori espressi con la loro creatività a quelli specificamente cristiani del lavoro e della solidarietà, ispirandosi all’esortazione del Santo Padre per una riconversione ecologica della nostra economia, affinché la tecnica sia messa al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, umano, sociale e rispettoso della dimensione integrale della persona”



“A seguito degli eventi estremi, sperimentati anche sulla nostra pelle negli ultimi mesi, è fondamentale interrogarsi su cosa possiamo fare – conclude Guido Cardelli Masini Palazzi - Le profonde riflessioni di oggi confermano che noi agricoltori siamo attori protagonisti di questa epoca, chiamati a promuovere pratiche consumistiche più corrette, per migliorare le relazioni le persone, la società e l’ambiente”.







Coldiretti con il progetto Campagna Amica - ha evidenziato il Vice Direttore Giorgio Ricci - ha consentito la crescita e lo sviluppo a molte aziende agricole agevolando il processo di ricostituzione della classica struttura della famiglia rurale nelle campagne, struttura che, oltre al rilievo economico favorisce il passaggio generazionale delle tradizioni e dei valori etici e sociali propri di questo mondo.







Il Vescovo, nel ringraziare i presenti si è soffermato sul difficile momento ma anche sui segnali positivi che arrivano dal territorio. Ha invitato Coldiretti ad andare avanti con forza e decisione per cogliere tutte le opportunità che potranno arrivare dalla piena attuazione del piano nazionale di ripresa.