Tutto pronto per 'Santa Piada' a Santarcangelo, la festa della Piadina per le vie della città

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 10:19 - 10 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Oggi ha inizio l'estate della ripartenza a Santarcangelo con un gradito ritorno: la Festa della Piadina, che ha preso il nome di "SantaPiada".



L'evento si svolgerà venerdì 11 e sabato 10 giugno nelle vie e nelle piazze del centro di Santarcangelo e coinvolgerà storiche e nuove piadinerie della città clementina, rinomata ovunque per la qualità della sua Piadina.



Per due serate il centro di Santarcangelo sarà completamente trasformato in un paese romagnolo di campagna immerso in un'altra epoca.



Ogni addetto alla festa vestirà come una volta, così come gli artisti che si esibiranno: dai musicisti ai trampolieri, dai ballerini alle fruste romagnole, alle azdore che tireranno la piada; si respirerà l'aria di fattoria di campagna grazie alla presenza degli animali; tutti potranno giocare in un'atmosfera coinvolgente, dai piccoli con i giochi di legno ai grandi coi i "Zùg d'una volta"; auto d'epoca abbelliranno il centro, assieme a tantissime balle di fieno dove potersi sedere, ascoltare bella musica e gustarsi gusti di piadina eccezionali; daremo uno sguardo al futuro con uno show cooking di una famosa food blogger; e collegheremo il passato al presente con i VintageSelfie sugli sfondi di una Santarcangelo d'epoca.



Ma soprattutto ci sarà della strepitosa piadina, con tanto di presenza di uno stand del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP.



Insomma una festa per tutti allegra e spensierata per cominciare alla grande questa estate Santarcangiolese.



Una menzione particolare alla grafica della manifestazione che è stata fatta ricorrendo alle stampe originali dell'Antica Stamperia Marchi e che lega SantaPiada ancor di più alla migliore tradizione di Santarcangelo.



Ad introdurre "SantaPiada" si terrà, Venerdì 10 giugno, ore 17:00 in Biblioteca, il concerto "Alla scoperta di Giulio Faini" con la partecipazione dei professori e professoresse Federico Tassani (direzione e coordinamento del progetto), Costantino Brigliadori; Enea Bollini; Marica Casadei; Antonio D'Abramo; Rossella Pignieri; Roberto Siroli e la studentessa della scuola media Franchini Linda Rizqallah.